La Bambolona Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

17/12/1968 Genere: Commedia Regia:

Franco Giraldi Cast:

Ugo Tognazzi, Isabella Rei, Lilla Brignone Trama del Film LA BAMBOLONA:

Giulio Broggini, facoltoso avvocato romano scapolo, si innamora di Ivana Scarapecchia, silenziosa e prosperosa popolana incontrata casualmente in un bar. L'uomo la segue ed inizia a frequentarla, tenendo nascosta agli altri la sua passione, immaginando di poterla soddisfare con facilità. È però intimorito dalla presenza di uno zio, alto funzionario del Viminale, personaggio immaginario che la scontrosa ragazza, ingenua solo nello sguardo, inventa come interlocutore per avere il controllo sul pretendente. Broggini, sempre più ossessionato dalla ragazza, vede nel fidanzamento la soluzione ai suoi continui dinieghi...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 14 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film Lilla Brignone la-bambolona Ugo Tognazzi Isabella Rei Franco Giraldi