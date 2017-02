La Mia Famiglia A Soqquadro Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

30/03/2017 Genere: Commedia Regia:

Max Nardari Cast:

Gabriele Caprio, Marco Cocci, Bianca Nappi, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi, Ninni Bruschetta Trama del Film LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO:

Martino è un bambino di 11 anni che, arrivato nel nuovo mondo della scuola media, si trova di fronte ad una realtà inaspettata: i suoi genitori non sono separati! È l’unico della classe ad avere ancora i genitori insieme… Pian piano inizia ad invidiare ai compagni i sontuosi viaggi, le vacanze e i regali ricevuti dai genitori e dai loro rispettivi nuovi partner che fanno a gara per accaparrarsi l’affetto dei figli. Da qui scatta in lui l’idea diabolica: far separare i suoi genitori per diventare un bambino come tutti gli altri e godere anche lui degli stessi fantastici benefici dei compagni di scuola. La situazione però gli sfuggirà di mano e tutto sembrerà andare per il peggio per sé e per la famiglia, ma alla fine non tutto sarà perduto…



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 13 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Marco Cocci Ninni Bruschetta la-mia-famiglia-a-soqquadro Max Nardari Eleonora Giorgi Bianca Nappi Elisabetta Pellini Gabriele Caprio