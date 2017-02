...se Incontri Sartana Prega Per La Tua Morte Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

14/08/1968 Genere: Western Regia:

Gianfranco Parolini Cast:

Gianni Garko, William Berger, Sydney Chaplin, Fernando Sancho Trama del Film SE INCONTRI SARTANA PREGA PER LA TUA MORTE:

Una diligenza carica d'oro viene assalita dagli uomini di Josè Mendoza detto Tampico. Lasky e i suoi però li colgono di sorpresa uccidendoli tutti e rubando il malloppo. Ma aprendo la cassa, Lusky si accorge che è piena di sassi. Arriva Sartana, un misterioso pistolero vestito in maniera elegante, abilissimo a carte e con una bizzarra ma infallibile pistola da taschino (una Darringer a quattro canne): Sartana convince la banda di essere lui l'autore del colpo e che l'oro lo ha nascosto, convinto che in tutta la vicenda sono coinvolti insospettabili e rispettabili cittadini...





