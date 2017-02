Riusciranno I Nostri Eroi A Ritrovare L'amico Misteriosamente Scomparso In Africa? Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





19/12/1968 Genere: Regia:

Ettore Scola Cast:

Alberto Sordi, Bernard Blier, Alfredo Marchetti, Nino Manfredi Trama del Film RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE L'AMICO MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA?:

Il ricco editore Fausto Di Salvio, stressato dal proprio lavoro e ormai saturo della monotonia di Roma, parte per l'Angola (all'epoca provincia d'oltremare portoghese in Africa), alla ricerca del cognato Oreste Sabatini, detto "Titino", di cui da più di tre anni non si hanno notizie. Di Salvio trascina nell'impresa anche il poco entusiasta ragioniere marchigiano Ubaldo Palmarini, suo dipendente. Seguendo le tracce del cognato del Di Salvio i due incontreranno vari personaggi eccentrici, dal buffonesco truffatore siculo-portoghese Pedro, al "Leopardo", un mercenario belga straccione e appassionato di von Clausewitz, fino a raggiungere, dopo disastrose avventure, la tribù dove Titino, che ha preferito una vita di espedienti alla più comoda ma banale vita in Italia, è diventato lo stregone del villaggio...





