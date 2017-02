Evita Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

20/12/1996 Genere: Drammatico Regia:

Alan Parker Cast:

Madonna, Jonathan Pryce, Antonio Banderas Trama del Film EVITA:

La diciottenne Evita Perón, legata al noto cantante di tango Agustin Magaldi arriva a Buenos Aires dalla campagna argentina, senza un soldo ma disposta a tutto pur di diventare famosa. Dopo anni di avventure galanti e di amicizie importanti e dopo esser diventata attrice radiofonica, conosce il colonnello Juan Domingo Perón, destinato a diventare il Presidente argentino nel 1946. Insieme costruiscono il loro potere instillando nei "descamisados" la scintilla dell'emancipazione. Ma la relazione tra quella donna di umili origini e l'uomo nuovo della politica argentina sarà sempre malvista dall'aristocrazia e dall'esercito. Dopo l'elezione di Peròn, Evita gira il mondo per cercare l'appoggio delle altre nazioni e, divenuta famosissima ed amatissima in patria, la sua passione e la sua ambizione cambieranno per sempre l'Argentina. A soli 33 anni Evita si ammala di cancro e muore, dopo una brevissima malattia, lasciando milioni di argentini in preda alla disperazione.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 14 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film evita Alan Parker Antonio Banderas Jonathan Pryce Madonna