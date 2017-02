Colony - Stagione 2 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

11/01/2017 Genere: Fantascienza Regia:

Cast:

Josh Holloway, Sarah Wayne Callies Trama del Film COLONY - Stagione 2:

In una Los Angeles del futuro occupata da forze ostili Will Bowman, ex agente dell’FBI, per proteggere la propria famiglia è costretto a collaborare con il governo aiutandolo a schiacciare la resistenza sorta all’interno della colonia di Los Angeles.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 7 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Josh Holloway Sarah Wayne Callies colony-stagione-2