Hamlet Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

07/03/2017 Genere: Opera Teatrale Regia:

Kenneth Branagh Cast:

Kenneth Branagh, Kate Winslet, Robin Williams, Billy Crystal, Charlton Heston, Jack Lemmon Trama del Film HAMLET:

Elsinore, Danimarca. In un tempo imprecisato che sembra essere un oscuro XIX secolo, il principe Amleto scopre che il padre è stato ucciso dallo zio Claudio che, sposando la vedova Gertrude, ha ereditato il trono. Amleto decide quindi di fingersi pazzo per preparare la sua vendetta.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 10 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Charlton Heston Robin Williams Kate Winslet Jack Lemmon Kenneth Branagh Billy Crystal hamlet-1996