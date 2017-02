The Son - Stagione 1 Teaser Originale - iVid Portale dei trailer Teaser Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2017 Genere: Western Regia:

Cast:

Pierce Brosnan, Henry Garrett, Shane Graham, Electra Avellan, Caleb Burgress, Natan Cryz, Paolo Nunez, Cherif Gacis Trama del Film THE SON - Stagione 1:

La nuova serie è stata descritta come il racconto epico multi-generazionale della storia della nascita degli Stati Uniti come superpotenza attraverso l'ascesa e la caduta disastrosa di un impero petrolifero del Texas. Brosnan impersonerà Eli, il patriarca caristmatico della famiglia McCullough - un ruolo per cui era originariamente previsto Sam Neill, che ha abbandonato il progetto prima della produzione. The Son è basata sul libro di Philipp Meyer, incentrato sulla storia di Eli fin dalla sua infanziain cui fu cresciuto dalla tribù dei Camanche, nativi americani che lo hanno costretto a adottare la loro prospettiva brutale sul mondo. Il personaggio è nato il giorno in cui il Texas è diventato una Repubblica indipendente, il che gli ha fatto guadagnare l'appellativo di "primo figlio del Texas."



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 6 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Teaser Originale Film Natan Cryz Shane Graham Cherif Gacis Pierce Brosnan the-son-stagione-1 Henry Garrett Electra Avellan Paolo Nunez Caleb Burgress