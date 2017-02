Ciccio Perdona... Io No! Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

26/09/1968 Genere: Commedia Regia:

Marcello Ciorciolini Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Adriano Micantoni Fernando Sancho Trama del Film CICCIO PERDONA... IO NO!:

l terribile e ferocissimo bandito El Diablo, per nascondere l'oro che ha rubato da una banca, decide di fonderlo e trasformalo in un carro. Dopo averlo "mimetizzato per bene", s'incammina verso il rifugio più vicino. Durante il tragitto, però, i due ladri di cavalli Franco e Ciccio gli rubano, con uno stratagemma, il suo carro e, ignorando l'identità del derubato, ma soprattutto il valore del carro, provano a rivenderlo ad un gruppo di amici. Quando vengono raggiunti da El Diablo questi, più arrabbiato che mai, tenta di strangolarli. Per loro fortuna arriva anche l'esercito e El Diablo, temendo di essere riconosciuto, rivela ai militari che El Diablo è morto per merito dei due furfanti...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 18 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film Adriano Micantoni Fernando Sancho Ciccio Ingrassia ciccio-perdona-io-no Marcello Ciorciolini Franco Franchi