Data di uscita del film:

20/03/1997 Genere: Commedia Regia:

Jan Svěr√°k Cast:

Zdenek Sver√°k, Andrey Khalimon, Libuse Safr√°nkov√° Trama del Film KOLYA:

Louka, un violoncellista di talento di cinquantacinque anni, scapolo convinto, accetta di sposare per finta una ragazza russa scappata da Mosca, che per√≤ inaspettatamente gli lascia "in eredit√†" il figlioletto di cinque anni. Tra i due, √® ovvio, non nasce certo la simpatia, ma poi con il passare dei giorni, Louka imparer√† a crescere come uomo, scoprendo nella "paternit√†" una nuova e pi√Ļ serena dimensione di vita. Il tutto sullo sfondo della fine del regime comunista a Praga nel 1988.





