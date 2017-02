Amanti Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

19/12/1968 Genere: Drammatico Regia:

Vittorio De Sica Cast:

Faye Dunaway, Marcello Mastroianni, Enrico Simonetti Trama del Film AMANTI:

Julia è una nobildonna affetta da un tumore maligno e consapevole di morire ben presto. La vita del suo palazzo non la attira più e così durante l'inverno Julia si appresta a compiere l'ultimo viaggio nella sua residenza a Cortina d'Ampezzo. Durante il tragitto in aereo Julia incontra il giovane e allegro Valerio, che subito si innamora di lei. Julia contraccambia il sentimento, rivivendo così momenti di passione e struggimento. I due amanti passano giornate di felicità e di gioiosi scherzi romantici tra le mura della lussuosa residenza di Julia tra le Dolomiti. La nobildonna però non rivela il suo segreto a Valerio, timorosa di poter essere abbandonata. Dopo che i due tornano da Cortina...





