26/09/1968 Genere: Avventura Regia:

Roberto Mauri Cast:

Brad Harris, Esmeralda Barros, Marc Lawrence Trama del Film EVA LA VENERE SELVAGGIA:

Un gruppo di rapinatori, durante un furto ad un carico d'oro in Africa, viene ucciso dal loro capo, Albert, per impossessarsi del carico, per poi fuggire. Tuttavia, un membro del gruppo, Burt, è sopravvissuto, e saputo che Albert è fuggito a Nairobi, decide di recarsi li per vendicarsi. Arrivato a destinazione, Burt incontra un suo vecchio amico, Theodore, e i suoi figli Diana e Robert, che saputo ciò che gli è accaduto decidono di aiutarlo. Nonostante ciò, il gruppo viene rapito da degli enormi gorilla...





Trailer Originale Film Roberto Mauri Brad Harris Marc Lawrence Esmeralda Barros eva-la-venere-selvaggia