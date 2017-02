Space Jam Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

21/02/1997 Genere: Fantasy Regia:

Joe Pytka Cast:

Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle Trama del Film SPACE JAM:

Provenienti dal pianeta Moron Mountain, i piccoli Nerdlucks scendono sulla Terra decisi a catturare i "Looney Tunes" , i celebri personaggi dei cartoni animati che vivono nel sottosuolo degli studi della Warner, per farne l'attrazione del loro lunapark che è sull'orlo del fallimento. Spaventato, ma non troppo, l'ardimentoso Bugs Bunny chiede ai nemici di risolvere la faccenda con una partita di pallacanestro e loro accettano di buon grado sapendo di poter assorbire camaleonticamente le acrobatiche capacità dei migliori giocatori del mondo. I "Looney Tunes" cominciano a temere il peggio, ma riescono a ribaltare l'incontro convincendo Michael Jordan, il "Babe Ruth del basket", ad aiutarli.





