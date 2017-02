Guardiani Della Galassia 2 Spot Superbowl - iVid Portale dei trailer Spot Superbowl





25/04/2017 Genere: Supereroi Regia:

James Gunn Cast:

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper Trama del Film GUARDIANI DELLA GALASSIA 2:

Al ritmo di una nuova e stellare raccolta di brani musicali (Awesome Mixtape #2), il film Marvel Guardiani della Galassia Vol. 2 racconta le nuove avventure dei Guardiani attraverso lo spazio infinito. Mentre sono alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill, i Guardiani dovranno combattere per mantenere unita la propria squadra. Il gruppo di eroi dovrà allearsi con vecchi nemici e potrà contare sull’aiuto di alcuni dei personaggi più amati del mondo dei fumetti, espandendo ulteriormente l’Universo Cinematografico Marvel.



