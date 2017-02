La Morte Ha Fatto L'uovo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

09/01/1968 Genere: Thriller Regia:

Giulio Questi Cast:

Gina Lollobrigida, Jean-Louis Trintignant, Ewa Aulin Trama del Film LA MORTE HA FATTO L'UOVO:

Anna e Marco sono una coppia in crisi. Anna è una ricca imprenditrice di pollame di qualche anno più grande del marito mentre Marco è un dirigente d'azienda dal fare intellettuale. In pochi sanno che l'uomo è dedito ad uccidere sadicamente prostitute, adescate casualmente e finite a colpi di coltello in alcuni motel del litorale romano. L'arrivo di Gabri, cugina di Anna, sconvolge l'esistenza della già fragile coppia. Marco e Gabri allacciano una relazione e progettano di fuggire insieme. Marco non sa però che Gabri è complice del sig. Mondaini, consulente pubblicitario e collega di Marco. Mondaini infatti aveva scoperto le sadiche manie di Marco e, d'accordo con Gabri, decide di eliminare Anna col conseguente scopo di far ricadere la colpa su Marco. Il marito infatti sarà il primo indiziato, dopo che le sue manie verranno portate alla luce da una denuncia anonima...





