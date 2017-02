The Arrival Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

31/05/1996 Genere: Thriller Regia:

David Twohy Cast:

Charlie Sheen, Lindsay Crouse, Richard Schiff Trama del Film THE ARRIVAL:

Ilana Green (Lindsay Crouse) è una climatologa che scopre la crescita anormale di piante e fiori a 90 miglia dal polo nord in terreno completamente privo di terra, coperto da neve e altamente magnetico. Inoltre rileva un aumento della CO2 di circa il 20%. Zane Zaminski (Charlie Sheen) è un radioastronomo che lavora per il SETI che, insieme al suo collega di lavoro Calvin (Richard Schiff), scopre un radio-segnale che sembra avere origini extraterrestre, precisamente dalla stella "Wolf 336", distante 14 anni luce; Zane porta il nastro del segnale al suo capo al Jet Propulsion Laboratory, Phil Gordian (Ron Silver) che invece lo licenzia, apparentemente a causa di tagli di bilancio, dicendogli che comunque farà visionare il nastro da qualcuno; in realtà lo distrugge. Dopo aver trovato lavoro come antennista Zane decide di installare apparecchiature in grado di captare il segnale alieno. Phil in seguito ammetterà di essere un alieno parte di un complotto che mira a riscaldare il clima del pianeta non solo per eliminare la razza umana, ma per renderlo ospitale per la sua specie...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 7 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Richard Schiff Charlie Sheen Lindsay Crouse the-arrival-1996 David Twohy