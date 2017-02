Chimera Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

22/11/1968 Genere: Musicale Regia:

Ettore Maria Fizzarotti Cast:

Gianni Morandi, Laura Efrikian, Nino Taranto, Pippo Franco, Gino Bramieri Trama del Film CHIMERA:

ianni Raimondi è un cantante agli inizi della carriera: sposato da poco (e in gran segreto, per non deludere le fans) con Laura, fatica ad ottenere un successo tale che gli permetta di far fronte alle spese che una vita coniugale comporta. La grande occasione professionale arriva quando l'impresario Giuseppe “José” Da Costa, italiano trapiantato in Brasile, gli propone di esibirsi in una serie di concerti a Rio de Janeiro. Quello che Gianni non può immaginare è che l'offerta di Da Costa non è del tutto disinteressata...





