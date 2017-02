The Magicians - Stagione 2 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

25/01/2017 Genere: Fantascienza Regia:

Cast:

Jason Ralph, Stella Maeve, Hale Appleman, Olivia Taylor Dudley, Arjun Gupta, Summer Bishil Trama del Film THE MAGICIANS - Stagione 2:

La serie, tratta dai romanzi di Lev Grossman vede come protagonista l’attore Jason Ralph nel ruolo di Quentin Coldwater, uno studente brillante e laureato che si iscrive al Brakebills College per Pedagogia Magica. La Brakebills College è una segreta università di New York specializzata in magia. Ma tutto cambia quando lui e i suoi amici scoprono presto che il magico mondo fantastico che leggevano da bambini nei libri è reale e pone un grave pericolo per l’umanità.



