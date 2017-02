Trailer Originale





26/01/2017 Genere: Drammatico Regia:

Cast:

K.J. Apa, Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray, Luke Perry, Ross Butler, Casey Cott, Marisol Nichols Trama del Film RIVERDALE - Stagione 1:

Un nuovo anno scolastico ha inizio e la città di Riverdale, dove nulla è come sembra e niente è più lo stesso, cerca di riprendersi dalla recente, tragica morte del liceale Jason Blossom. Sebbene resti il tipico giovanotto americano, gli ultimi eventi incoraggiano Archie a rinunciare alle orme del padre e intraprendere una carriera nella musica, ma riscontra subito delle difficoltà. Mentre tutto ciò pesa sulla sua amicizia precaria con Jughead, uno scrittore in erba e rubacuori, Betty è ansiosa di rivedere Archie dopo essere mancata tutta l'estate. Lei però non è ancora pronta a rivelargli i suoi sentimenti, e la situazione si complica quando in città arriva una nuova ragazza da New York, Veronica. Poi c'è Cheryl, l'ape regina del gruppo pronta a causare problemi a tutti, la quale ha i propri segreti da tenere nascosti, forse anche sulla morte del fratello gemello, Jason.



Trailer Originale Film K.J. Apa Casey Cott riverdale-stagione-1 Marisol Nichols Madelaine Petsch Lili Reinhart Ross Butler Cole Sprouse Ashleigh Murray Luke Perry Camila Mendes