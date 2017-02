La Ragazza Con La Pistola Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

07/03/1967 Genere: Commedia Regia:

Mario Monicelli Cast:

Monica Vitti, Stanley Baker, Corin Redgrave Trama del Film LA RAGAZZA CON LA PISTOLA:

Assunta Patanè, una giovane siciliana, viene rapita per errore da Vincenzo Macaluso. Lei, segretamente innamorata di lui, si lascia sedurre senza opporre resistenza. Il giorno dopo lei si risveglia sola perché l'uomo è fuggito nel Regno Unito per evitare le conseguenze del suo gesto. Assunta, costretta a difendere l'onore di persona perché senza padre né fratelli, parte per l'Oltremanica armata di pistola, decisa ad uccidere il seduttore. Giunta in Scozia trova il ristorante italiano dove egli lavora ma questi riesce a fuggire. Lavorando e un po' aiutata da amicizie occasionali, Assunta segue i movimenti di Vincenzo il quale riesce puntualmente a dileguarsi...





-- Seleziona il video -- Clip Italiana



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 19 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film la-ragazza-con-la-pistola Corin Redgrave Monica Vitti Mario Monicelli Stanley Baker