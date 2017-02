I Due Crociati Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

20/03/1968 Genere: Commedia Regia:

Giuseppe Orlandini Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Janet Agren Trama del Film I DUE CROCIATI:

Il Visconte Ciccio è in bolletta, perciò il popolo che vive nelle sue terre comincia a non pagargli più le tasse. Così va in cerca di un soldato di ventura per minacciare la plebe e riscuotere i soldi. Ciccio riesce a trovarlo, ma ben presto capirà che l'uomo è adatto a tutto eccetto essere un cavaliere come si deve...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 12 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film i-due-crociati Janet Agren Giuseppe Orlandini Franco Franchi Ciccio Ingrassia