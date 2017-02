Humans - Stagione 2 Teaser Originale - iVid Portale dei trailer Teaser Originale





2017 Genere: Fantascienza Regia:

Cast:

Colin Morgan, Gemma Chan, Emily Berrington, Sope Dirisu, Ruth Bradley, Will Tudor, Rebecca Front, Ivanno Jeremiah, Theo Stevenson, Danny Webb, William Hunt Trama del Film HUMANS - Stagione 2:

Divenuti androidi coscienti nel finale della scorsa stagione, i synth creati da David Elster devono ora confrontarsi con una condizione completamente nuova che risulta essere allo stesso tempo affascinante e spaventosa. Scomparso Freddie e allontanatasi volontariamente Niska, Mia e Maxie sono rimasti con Leo per accogliere gli altri synth che, scaricato il codice imperfetto diffuso globalmente da Niska, stanno acquisendo una coscienza autonoma in maniera del tutto casuale (dato che solo su alcuni e in modo erratico il codice ha l’effetto desiderato). Ma, se nella prima stagione i tre formavano una famiglia ideale, adesso le difficoltà di essere umani iniziano a separarli.



