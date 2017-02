Straziami Ma Di Baci Saziami Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

04/10/1968 Genere: Commedia Regia:

Dino Risi Cast:

Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Pamela Tiffin, Moira Orfei Trama del Film STRAZIAMI MA DI BACI SAZIAMI:

Marino Balestrini e la bella Marisa sono innamorati, ma tra di loro c'è il marito di lei Umberto Ciceri. Umberto è sordo muto ed è molto buono, prende subito in simpatia Marino, ma questo non fermerà i due dall'intento di ucciderlo per amarsi liberamente. Ma...





