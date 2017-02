Mars Attacks! Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

07/03/1997 Genere: Commedia Regia:

Tim Burton Cast:

Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Rod Steiger, Tom Jones, Lukas Haas, Jack Black, Natalie Portman, Pam Grier, Paul Winfield, Jim Brown, Lisa Marie, Sylvia Sidney, Joe Don Baker, Barbet Schroeder Trama del Film MARS ATTACKS!:

Possibile mai che siano stati gli alieni a sterminare una intera mandria sorpresa a pascolare nelle campagne del Kentuky? L'ipotesi, a detta degli scienziati, è altamente improbabile. Loro sostengono fermamente che una civiltà extraterrestre in possesso di cognizioni scientifiche superiori non può essere animata da propositi di aggressione né può abbandonarsi a simili atti di gratuita barbarie. Indeciso sulla politica da adottare, il presidente degli Stati Uniti ascolta infine il consiglio del professor Kessler e attende fiducioso che i marziani sbarchino sulla Terra per portare un messaggio di pace. Ma, una volta tanto, hanno ragione i guerrafondai che nella persona del generale Decker avevano invano sottolineato l'urgente necessità di passare subito al contrattacco. Gli alieni sono dei veri e propri invasori: la loro avanzata non incontra alcuna resistenza e tutti i continenti sono ben presto segnati da una lunga scia di morte e devastazione. Quando per caso un adolescente, insieme con la nonna appassionata di musica country western, scopre che una particolare combinazione di suoni fa saltare in aria il cervello di un marziano, giunge finalmente il momento della riscossa: un camioncino munito di altoparlanti diffonde per le strade le fatidiche note seminando il caos tra gli invasori.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 12 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Jack Black Jim Brown Sylvia Sidney Rod Steiger Pierce Brosnan mars-attacks Danny DeVito Pam Grier Annette Bening Lukas Haas Martin Short Lisa Marie Glenn Close Tom Jones Natalie Portman Michael J. Fox Paul Winfield Jack Nicholson Sarah Jessica Parker Tim Burton Joe Don Baker Barbet Schroeder