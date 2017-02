Into The Badlands - Stagione 2 Teaser Originale - iVid Portale dei trailer Teaser Originale





Data di uscita del film:

2017 Genere: Azione Regia:

Cast:

Daniel Wu, Aramis Knight, Nic Frost Trama del Film INTO THE BADLANDS - Stagione 2:

Lo show si basa sul racconto tradizionale cinese Journey to the West ed è ambientato in una nazione controllata da baroni feudali. Il protagonista è Sunny, uno spietato ed esperto guerriero che inizia un viaggio pericoloso insieme al giovane M.K. per trovare l’illuminazione. Nel cast dei nuovi episodi ci sarà anche Nick Frost, al quale è stato affidato il ruolo di Bajie, un uomo dalla morale discutibile che sta cercando sempre di ottenere quello che vuole velocemente. Bajie diventerà un alleato irriverente e improbabile per Sunny.



