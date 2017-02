Hap And Leonard - Stagione 2 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





15/03/2017 Genere: Azione Regia:

Cast:

James Purefoy, Michael Kenneth Williams, Brian Dennehy, Irma P. Hall, Dohn Norwood, Tiffany Mack, Cranston Johnson 

Trama del Film HAP AND LEONARD - Stagione 2:

Nelle nuove sei puntate, ispirate al secondo romanzo scritto da Joe R. Lansdale, si seguirà quanto accade a Hap Collins e Leonard Pine quando i due si ritrovano coinvolti in un caso di omicidio. Tutto inizia con il ritrovamento di uno scheletro, la scomparsa delle ceneri di Trudy, uno scontro con un vicino che spaccia droga e una fetta della torta di MeMaw.



