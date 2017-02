Serafino Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

17/12/1968 Genere: Commedia Regia:

Pietro Germi Cast:

Adriano Celentano, Ottavia Piccolo, Saro UrzƬ Trama del Film SERAFINO:

Montagne a confine tra Abruzzo e Marche: il giovane Serafino Fiorin, pastore del gregge dell'avido zio Agenore e della bonaria zia Gesuina, dopo essere tornato dal servizio militare a Milano, congedato anzitempo per insufficienza mentale, rivede una sua giovane cugina, Lidia, e ne diventa l'amante. Nel frattempo, ha modo di incontrare anche Asmara, una prostituta, madre di quattro bambini, con la quale riallaccia una relazione. Quando la zia Gesuina muore d'infarto, Serafino, che era il suo prediletto, si trova erede di tutti i suoi beni e comincia a beneficare i suoi amici con generositĆ , dando l'impressione di voler dilapidare il patrimonio, per la costernazione di suo zio Agenore, che riesce a farlo interdire. Questo avvenimento non turba Serafino...





