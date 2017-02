Bambola Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

20/09/1996 Genere: Erotico Regia:

Juan José Bigas Luna Cast:

Valeria Marini, Stefano Dionisi, Jorge Perugorría Trama del Film BAMBOLA:

In seguito alla morte della madre Greta, Bambola vive sola con il fratello omosessuale Flavio con cui gestisce una pizzeria sul Lido di Comacchio, grazie anche ai finanziamenti di Ugo, un amico di Flavio innamorato non corrisposto di Bambola. Un giorno i tre vanno all'acquapark dove incontrano un ragazzo, Settimio, che rimane folgorato dalla bellezza di Bambola. Ugo non è affatto contento delle avances ricambiate del giovane verso la ragazza e preso dalla gelosia lo aggredisce: tra i due scoppia una colluttazione che vede Ugo sbattere la testa e cadere esanime nella piscina. La morte di Ugo porta all'incarcerazione di Settimio; Bambola e Flavio vanno spesso a trovare Settimio in carcere ed un giorno la ragazza viene notata da un altro detenuto, Furio, che arriva a far violentare Settimio dagli altri carcerati pur di incontrare di nuovo Bambola. La ragazza, per evitare altri guai a Settimio che nel frattempo è entrato in sintonia col fratello Flavio, decide di andare a trovare Furio, che subito la violenta: nonostante ciò, qualcosa in lui la attira e di conseguenza continua a vederlo. Uscito dal carcere per buona condotta, Furio va da Bambola in pizzeria: lei prova a fuggire, ma a seguito di una lunga rincorsa viene raggiunta dall'uomo armato che la stupra nuovamente. Ormai le violenze sessuali commesse da Furio nei confronti della donna sono all'ordine del giorno: innervosito da ciò, Flavio imbraccia un fucile e uccide l'uomo. Decide quindi di andare a vivere insieme a Settimio, con cui ormai è fidanzato. Anche Bambola, di fronte al terzo dramma capitatole in poco tempo, medita di scappare dal luogo natio per rifarsi una nuova vita.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 13 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Juan José Bigas Luna Valeria Marini Stefano Dionisi Jorge Perugorría bambola