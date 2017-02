L'immensità Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

19/04/1967 Genere: Musicale Regia:

Oscar De Fina Cast:

Don Backy, Giuny Marchesi, Caterina Caselli Trama del Film L'IMMENSITÀ:

onica e Dario sono due ragazzi innamorati; lei è una fan dei cantanti beat ed ama il ballo, mentre lui ama la musica classica ed è di carattere timido. Il loro amore entra in crisi quando Monica, con alcuni suoi amici, compie un furto di chitarre in una fabbrica di strumenti musicali dove il guardiano è il fratello di Dario, Amilcare...





