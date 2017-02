Assassination Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

18/08/1967 Genere: Thriller Regia:

Emilio Miraglia Cast:

Henry Silva, Fred Beir, Ida Galli Trama del Film ASSASSINATION:

Alla vigilia della sua esecuzione per un delitto non commesso, John Chandler viene salvato dalla CIA, che gli propone di assumere l'identità dell'inesistente fratello Philip, per poter smascherare un complotto internazionale. La perfetta messa in scena dell'organizzazione spionistica americana non lascia possibilità di dubbio sul fatto che John Chandler sia morto e anche la moglie Barbara non riconosce in Philip suo marito. Assoldato come sicario con l'incarico di uccidere un senatore americano, Chandler esce allo scoperto...





Trailer Italiano Film assassination Henry Silva Ida Galli Emilio Miraglia Fred Beir