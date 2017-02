Arrriva Dorellik Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





05/10/1967 Genere: Commedia Regia:

Steno Cast:

Johnny Dorelli, Margaret Lee, Alfred Adam Trama del Film ARRRIVA DORELLIK:

La costa Azzurra è flagellata dal criminale Dorellik che, con la sua risata malefica, costringe la polizia francese a chiedere l'aiuto a Scotland Yard. Dorellik è in cattive acque, senza più soldi, cerca allora lavoro con un annuncio sul giornale; viene contattato da Raphael Dupont che gli chiede di eliminare tutti gli altri Dupont di Francia, per risultare alla fine l'unico erede di un miliardario brasiliano. Dorellik inizia il suo compito, ma le cose non vanno come previsto...





