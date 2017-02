10000 Dollari Per Un Massacro Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

03/03/1967 Genere: Western Regia:

Romolo Guerrieri Cast:

Gianni Garko, Loredana Nusciak, Claudio Camaso Trama del Film 10000 DOLLARI PER UN MASSACRO:

Manuel e Cisco per vendicarsi di Mendoza, il proprietario terriero che li ha denunciati, gli rapiscono la figlia Dolores. Il padre della ragazza offre a Django, temuto cacciatore di taglie, una grossa somma di denaro per l’uccisione dei banditi e la liberazione della fanciulla. Inizialmente Django rifiuta l’incarico perché il denaro offertogli è inferiore alla tariffa che di solito percepisce. Ma le “imprese” dei due fuorilegge che arrivano a minacciare la sua donna lo fanno ricredere...





