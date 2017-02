Don Giovanni In Sicilia Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

21/04/1967 Genere: Commedia Regia:

Alberto Lattuada Cast:

Lando Buzzanca, Katia Moguy, Katia Christine Trama del Film DON GIOVANNI IN SICILIA:

Don Giovanni è un vitellone di Catania abituato a vivere da gran seduttore. Un giorno decide di andare a Milano in cerca di avventure, ma nella metropoli viene risucchiato dal lavoro. La moglie si allontana da lui, e i successi galanti non sono più quelli di una volta. Alla fine il richiamo della Sicilia tornerà a farsi sentire...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 26 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Katia Christine Lando Buzzanca don-giovanni-in-sicilia Katia Moguy Alberto Lattuada