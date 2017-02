Verso Il Sole Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





14/11/1996 Genere: Drammatico Regia:

Michael Cimino Cast:

Woody Harrelson, Jon Seda, Anne Bancroft Trama del Film VERSO IL SOLE:

Blue è un giovane navajo che sta scontando una duplice condanna ed è affetto da un tumore incurabile che non gli lascia scampo. Convinto che la sua unica speranza sia raggiungere un luogo mistico sulle montagne sacre, prende in ostaggio il medico curante, il Dr. Reynolds, e con lui intraprende un lungo viaggio attraverso i deserti dello Utah e dell'Arizona fino ai monti del Colorado. Il viaggio sarà una sorta di percorso spirituale ed iniziatico che cambierà le vite dei due uomini.





