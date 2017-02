Mamma O PapÓ? Speciale iVid - iVid Portale dei trailer Speciale iVid





Data di uscita del film:

16/02/2017 Genere: Commedia Regia:

Riccardo Milani Cast:

Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Claudio Gio├Ę, Carlo Buccirosso, Anna Bonaiuto, Matilde Gioli, Roberto De Francesco, Stefania Rocca, Luca Angeletti Trama del Film MAMMA O PAP├Ç?:

Dopo quindici anni di matrimonio, Valeria e Nicola hanno deciso di divorziare in maniera civile. Sono d'accordo su tutto, alimenti, case, affidamento congiunto dei figli. Proprio quando si sono decisi a dare la notizia ai loro tre ragazzi, capita ad entrambi l'opportunit├á di partire all'estero per l'occasione lavorativa della vita. Valeria, da brava compagna e amica, ├Ę subito pronta a farsi indietro, ma quando scopre che Nicola ha una tresca con un'infermiera giovane e carina, non ├Ę pi├╣ disposta a sacrificarsi, anzi, accetta al volo il suo nuovo incarico. A chi andr├á la custodia dei figli nei sette mesi durante i quali entrambi i genitori hanno deciso di accettare le rispettive proposte di lavoro all'estero? Se i due non sono in grado di stabilirlo, saranno i bambini a scegliere se stare con mamma o con pap├á! La guerra tra Nicola e Valeria ├Ę dichiarata e la posta in gioco ├Ę esattamente opposta a quella delle normali famiglie in fase di divorzio: lottare per non ottenere l'affidamento dei figli e fare di tutto perch├ę questi scelgano l'altro genitore.



