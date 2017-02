Stranger Things - Stagione 2 Spot italiano Super Bowl - iVid Portale dei trailer Spot italiano Super Bowl





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2017 Genere: Horror Regia:

Matt Duffer, Ross Duffer Cast:

Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard Trama del Film STRANGER THINGS - STAGIONE 2:

Stranger Things - stagione 2, sarà composta da 9 episodi. Stranger Things, lo ricordiamo, è ambientata nella fittizia cittadina di Hawkins, anno domini 1983, e prende il via dopo la sparizione del dodicenne Will Byers: ma cosa succederà nella seconda stagione di Stranger Things? i creatori dello show, i fratelli Matt e Ross Duffer, hanno le risposte a tutte le domande, e sperabilmente la curiosità dei fan alla fine della serie sarà soddisfatta, anche se – tengono ad aggiungere – ‘David Lynch è molto esoterico e non spiega sempre tutto’. Stranger Things 2’ stagione sarà molto differente a livello strutturale, tutto sembrerà grandioso in superficie ma ovviamente non sarà così, e se qualcuno cercherà di ‘nascondere la polvere sotto il tappeto’, tutti dovranno confrontarsi con gli eventi della prima stagione.



