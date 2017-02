Il Tempo Degli Avvoltoi Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

02/08/1967 Genere: Western Regia:

Nando Cicero Cast:

George Hilton, Frank Wolff, Pamela Tudor Trama del Film IL TEMPO DEGLI AVVOLTOI:

Kitosh, giovane cowboy alle dipendenze di Don Jaime Mendoza, viene fatto picchiare a sangue dal suo padrone, poiche' aveva osato corteggiare sua moglie. Pieno di rancore e di odio, Kitosh lascia il ranch e inizia la vita del fuorilegge, unendosi a un famigerato bandito, Tracy il Nero. Ben presto pero' sorgono dei contrasti tra i due, perche' Kitosh uccide solo quando e' costretto a farlo, mentre Tracy ha il gusto del delitto. Quando Tracy propone di compiere un'azione criminosa ai danni di Don Jaime, Kitosh, desideroso di vendicarsi sul suo ex padrone, accetta senza esitare. I due rapiscono la moglie di Don Jaime e chiedono una forte somma per il riscatto...





