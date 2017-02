Pane E Fiore Clip originale - iVid Portale dei trailer Clip originale





Data di uscita del film:

09/04/1997 Genere: Drammatico Regia:

Mohsen Makhmalbaf Cast:

Mirhadi Tayebi, Ammar Tafti and Maryam Mohamadanin Trama del Film PANE E FIORE:

Un ribelle che vent'anni prima ha accoltellato una guardia dello Scià è diventato regista. L'ex guardia che si presenta a lui gli propone di diventare attore di un suo film.





