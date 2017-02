Quando Eravamo Re Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





14/02/1997 Genere: Documentario Regia:

Leon Gast, Taylor Hackford Cast:

Muhammad Ali, George Foreman, Don King Trama del Film QUANDO ERAVAMO RE:

Il regista Leon Gast, attraverso interviste e filmati d'archivio, ricostruisce la carriera di Alì-Cassius Clay, il suo carisma e la battaglia per i diritti civili, soprattutto in favore degli afroamericani. Alì, nelle settimane che precedono l'incontro più difficile della sua carriera, si fa portavoce e simbolo del riscatto culturale e morale dell'intero popolo africano, affrontando una sfida difficilissima (da alcuni definita impossibile) con un pugile più potente e più giovane di lui. George Foreman, anche se a sua volta nero, nell'immaginario del popolo zairese diventa subito il nemico da battere, simboleggiato nel grido «Alì, boma ye» («Ali uccidilo»), che accompagna gli allenamenti di Ali e che viene scandito dal pubblico durante l'incontro.





