Data di uscita del film:

18/08/1967 Genere: Western Regia:

Domenico Paolella Cast:

Antonio Sabato, John Ireland, Piero Vida Trama del Film ODIO PER ODIO:

Miguel è un giovane messicano che raccoglie l'oro per conto di Coyote, un avvocato che lo utilizza per portare avanti la buona causa del Messico. Nel frattempo Miguel si reca a New York per ritirare tutti i suoi risparmi: la sua ambizione è quella di diventare uno scultore famoso. Ma proprio mentre si sta ritirando nei soldi alla banda, entrano i banditi e fanno irruzione, ma Miguel viene arrestato...





Trailer Originale Film Piero Vida odio-per-odio Domenico Paolella John Ireland Antonio Sabato