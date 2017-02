Marinai Donne E Guai Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





20/02/1958 Genere: Commedia Regia:

Giorgio Simonelli Cast:

Maurizio Arena, Abbe Lane, Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Lauretta Masiero, Riccardo BIlli Trama del Film MARINAI DONNE E GUAI:

I protagonisti sono quattro marinai italiani di un cacciatorpediniere: Maurizio, Pietro, Raffaele e Domenico. Tutti sono dei playboys matricolati e il comandante Ugo Campana, visto il prossimo attracco a Barcellona, decide di tenerli lontano il più possibile dalle donne, visti i guai combinati dai quattro nei viaggi passati. Ma appena arrivati giunge Manuela, una bella ragazza complice di una banda di contrabbandieri, che seduce apposta Maurizio per far entrare i malviventi al porto. Intanto gli altri tre se la stanno spassando allegramente con altre ragazze per le calde e seducenti vie di Barcellona...





