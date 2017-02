Fratelli Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

18/10/1996 Genere: Drammatico Regia:

Abel Ferrara Cast:

Christopher Walken, Chris Penn, Annabella Sciorra Trama del Film FRATELLI:

I fratelli Ray e Chez Tempio, gangster nella mala di New York negli anni trenta, si trovano con le loro famiglie per il funerale del loro terzo fratello Johnny, che si crede assassinato dal loro rivale Gaspare. Il funerale è l'occasione per ripercorrere la storia della loro famiglia e per fare un bilancio della loro vita di crimini e sangue. Ray è determinato a cercare la vendetta ad ogni costo, nonostante l'avvertimento di sua moglie Jeanette secondo la quale la violenza scatena solo altra violenza, mentre Chez comincia a perdere il suo flebile legame con la realtà, facendone subire le dirette conseguenze a sua moglie Clara. Il percorso di redenzione porterà ad un drammatico finale.





