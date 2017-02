Marinai In Coperta Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

11/05/1967 Genere: Musicale Regia:

Bruno Corbucci Cast:

Little Tony, Spela Rozin, Ferruccio Amendola Trama del Film MARINAI IN COPERTA:

Antonio sta tentando di diventare un cantante di successo, quando improvvisamente deve partire per il servizio militare in marina. Fa amicizia con Lucio, figlio di un industriale, e con Ferruccio, che spera di vincere la causa concernente un'eredità. I tre si fidanzano con altrettante fanciulle...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 11 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film Ferruccio Amendola marinai-in-coperta Bruno Corbucci Spela Rozin Little Tony