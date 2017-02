Life - Non Oltrepassare Il Limite Trailer Italiano II - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano II





Data di uscita del film:

23/03/2017 Genere: Thriller Regia:

Daniel Espinosa Cast:

Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada Trama del Film LIFE - Non Oltrepassare il Limite:

Il film racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.



Trailer Italiano II Film Jake Gyllenhaal life-non-oltrepassare-il-limite Rebecca Ferguson Hiroyuki Sanada Daniel Espinosa Ryan Reynolds