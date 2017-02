Brimstone Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2017 Genere: Thriller Regia:

Martin Koolhoven Cast:

Guy Pearce, Carice van Houten, Kit Harington, Dakota Fanning, Paul Anderson Trama del Film BRIMSTONE:

Seduta in chiesa con la sua famiglia, Liz sente la voce del nuovo reverendo, ode parole che parlano di inferno e punizione, e sa immediatamente che quell'uomo è lì per lei. La segue da quando è nata, la reputa di sua proprietà, e non vuole altro che punirla, seminandole la morte intorno, tra le persone che ama di più. Ha già costretto al suicidio sua madre e ora minaccia sua figlia, accecato da un delirio che chiama giustizia divina e che si ammanta delle metafore più crudeli del vecchio testamento.



