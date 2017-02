Io Non Protesto Io Amo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

22/03/1967 Genere: Musicale Regia:

Ferdinando Baldi Cast:

Caterina Caselli, Terence Hill, Livio Lorenzon Trama del Film IO NON PROTESTO IO AMO:

Caterina è una maestra di scuola elementare, ugola d'oro, che applica la musica e le canzoni alla didattica delle materie di studio, con grande piacere degli alunni e delle famiglie, ma guadagnandosi l'ostilità del rigidissimo barone Calò, un nobile squattrinato intenzionato a mettergli i bastoni tra le ruote. Ma l'arrivo dall'America di un ricco parente del barone, di professione talent-scout, rovescia le carte in tavola. Ora che Caterina sta per diventare una stella di prima grandezza, anche il barone vorrebbe godere del suo successo...





