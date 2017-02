7 Winchester Per Un Massacro Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

14/04/1967 Genere: Western Regia:

Enzo G. Castellari Cast:

Edd Byrnes, Ennio Girolami, Luisa Baratto Trama del Film 7 WINCHESTER PER UN MASSACRO:

Dopo una cruenta battaglia che ha visto la morte di un generale sudista, un ufficiale, il colonnello Blake, rovista fra i cadaveri alla ricerca di un tesoro lasciato in qualche luogo dal suo comandante. Troverà un certo Stuart, un cacciatore di taglie, che nascondendo la sua reale occupazione asserisce di conoscere importanti informazioni inerenti al tesoro che l'uomo cerca e chiede il suo aiuto. Blake si allea con un gruppo di 7 uomini...





