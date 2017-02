Segreti E Bugie Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

06/12/1996 Genere: Drammatico Regia:

Mike Leigh Cast:

Timothy Spall, Brenda Blethyn, Phyllis Logan Trama del Film SEGRETI E BUGIE:

Madre, figlia, fratello della madre, amici della figlia. Incomprensione, solitudine, tentativi di risolvere i rapporti. La vita scorre fra cose desolatamente normali. Lunghi discorsi su inezie con qualche squarcio improvviso come la presa di contatto di una ragazza con la madre che non ha mai conosciuto.





