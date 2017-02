Queen Of Katwe Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2017 Genere: Biografico Regia:

Mira Nair Cast:

Lupita Nyong'o, David Oyelowo, Ntare Guma Mbaho Mwine, Russel Savadier, Maurice Kirya Trama del Film QUEEN OF KATWE:

La vera storia di Phiona Mutesi, la donna nata nei bassifondi di Kampala, in Uganda, che, malgrado abbandonò la scuola da giovanissima, divenne un prodigio nel gioco degli scacchi.



