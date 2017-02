Lost City Of Z Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

08/06/2017 Genere: Avventura Regia:

James Grey Cast:

Charlie Hunnam, Tom Holland, Robert Pattinson, Sienna Miller Trama del Film LOST CITY OF Z:

L’adattamento cinematografico del libro di David Grann “The Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon”, racconta l’incredibile vera storia dell’esploratore britannico Percy Fawcett (Charlie Hunnam), che si addentrò nell’Amazzonia agli albori del 20° secolo e scoprì le prove di una civiltà avanzata finora sconosciuta, che potrebbe aver abitato un tempo in quella regione. Ridicolizzato dalla comunità scientifica che considera le popolazioni indigene come dei “selvaggi”, il determinato Fawcett – sostenuto dalla devota moglie (Sienna Miller), dal figlio (Tom Holland) e dall’aiutante dell’accampamento (Robert Pattinson) – torna di nuovo alla sua amata giungla, per dimostrare la sua teoria, culminando con la sua misteriosa scomparsa nel 1925.



